Сегодня Международный День красоты
9&nbsp;сентября объявлен Международным Днем красоты. Праздник был учрежден в&nbsp;1995 году.
В некоторых городах мира учреждаются специальные фестивали для тех представительниц слабого пола, которые не соответствуют мировым стандартам. Эти фестивали приветствуют людей, выделяющихся своей особой, неповторимой красотой, заключающейся прежде всего в своеобразии внешнего вида.
На современный подход в области косметологии повлияли пять имен, напоминает РИА Новости. Так, Макс Фактор предложил идею цветовой гармонии в макияже, разработав разные оттенки косметики для женщин разных «цветовых типов». Елена Рубинштейн разделила косметические средства по типам кожи. Элизабет Арден придумала выпускать косметику по линиям: очищение, питание, увлажнение. С именем Эсте Лаудер связано появление бесплатных пробников косметики, а Чарльз Ревсон, создатель «Ревлона», подарил модницам цветной лак для ногтей.