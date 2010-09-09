Сегодня Международный День красоты

В некоторых городах мира учреждаются специальные фестивали для тех представительниц слабого пола, которые не соответствуют мировым стандартам. Эти фестивали приветствуют людей, выделяющихся своей особой, неповторимой красотой, заключающейся прежде всего в своеобразии внешнего вида.