Шесть советов по вождению на 4X4
1. Шины нужно проверять регулярно.
Всегда обращайте внимание на следующее: Поддерживайте необходимое давление в шинах. Правильный уровень давления в шинах указывается производителем автомобиля на кромке двери, дверном косяке, бардачке или крышке топливного бака. Эта информация также указана в руководстве к автомобилю. Число, указанное на боковине шины, - это не рекомендованное, а максимальное давление для шины. Вам следует проверять давление в шинах раз в месяц. Проверяйте глубину рисунка протектора. Достаточная глубина рисунка протектора обеспечит сопротивление заносам, аквапланированию и разрыву.
2. Поспешишь-людей насмешишь.
Держать слишком низкую скорость может быть опасно, но если Вы попали в трудные погодные условия - туман, дождь, снег или яркий свет, снизьте скорость. Не спешите и будьте терпеливы.
3. Станьте ночным гонщиком.
Вождение ночью может стать удовольствием, если Вы подготовлены к низкому уровню видимости. Несколько основных советов: Держите включенными фары и задние огни всю ночь. Приглушите фары, если другой автомобиль находится в пределах 200 метров, а также при движении за другим автомобилем. При поломке ночью, убедитесь в том, что другие водители могут видеть Ваш автомобиль и вовремя затормозят. Включите огни аварийной остановки. По возможности съедьте с дороги. Избегайте остановки сразу после возвышенности или за поворотом.
4. Плохо себя чувствуешь - вызывай такси.
Вы должны быть бдительны и способны к быстрой реакции, иметь хорошее зрение и слух. Никогда не садитесь за руль, если: -Вы выпили алгокольный напиток -Вы приняли прописанное лекарство, которе может вызвать дремоту -Вы находитесь под влиянием какого-либо препарата, который может повлиять на Вашу реакцию или восприятие -Вы очень устали -Вы расстроены - это может привести к небрежности.
5. Обращайте внимание на специальные требования для разных времен года.
Вы должны подготовить автомобиль и шины не только к зиме, но и к другим временам года. Туман, сильные дожди, снег и лед, яркий свет и жара - все это требует специальных мер по подготовке.
6. Будь внимателен при вождении в городе
Города и пригороды имеют самую высокую концентрацию и наибольшее количество разновидностей движения, начиная с пехешодов, трамваев и велосипедов и заканчивая городскими джипами и грузовиками для мусора. Здесь вдойне больше причин остерегаться. Будьте очень внимательны к тому, что происходит впереди, сзади и по бокам Вашего автомобиля.