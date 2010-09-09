Шесть советов по вождению на 4X4

1. Шины нужно проверять регулярно.

Всегда обращайте внимание на следующее: Поддерживайте необходимое давление в шинах. Правильный уровень давления в шинах указывается производителем автомобиля на кромке двери, дверном косяке, бардачке или крышке топливного бака. Эта информация также указана в руководстве к автомобилю. Число, указанное на боковине шины, - это не рекомендованное, а максимальное давление для шины. Вам следует проверять давление в шинах раз в месяц. Проверяйте глубину рисунка протектора. Достаточная глубина рисунка протектора обеспечит сопротивление заносам, аквапланированию и разрыву.

2. Поспешишь-людей насмешишь.

Держать слишком низкую скорость может быть опасно, но если Вы попали в трудные погодные условия - туман, дождь, снег или яркий свет, снизьте скорость. Не спешите и будьте терпеливы.

3. Станьте ночным гонщиком.

Вождение ночью может стать удовольствием, если Вы подготовлены к низкому уровню видимости. Несколько основных советов: Держите включенными фары и задние огни всю ночь. Приглушите фары, если другой автомобиль находится в пределах 200 метров, а также при движении за другим автомобилем. При поломке ночью, убедитесь в том, что другие водители могут видеть Ваш автомобиль и вовремя затормозят. Включите огни аварийной остановки. По возможности съедьте с дороги. Избегайте остановки сразу после возвышенности или за поворотом.

4. Плохо себя чувствуешь - вызывай такси.

Вы должны быть бдительны и способны к быстрой реакции, иметь хорошее зрение и слух. Никогда не садитесь за руль, если: -Вы выпили алгокольный напиток -Вы приняли прописанное лекарство, которе может вызвать дремоту -Вы находитесь под влиянием какого-либо препарата, который может повлиять на Вашу реакцию или восприятие -Вы очень устали -Вы расстроены - это может привести к небрежности.

5. Обращайте внимание на специальные требования для разных времен года.

Вы должны подготовить автомобиль и шины не только к зиме, но и к другим временам года. Туман, сильные дожди, снег и лед, яркий свет и жара - все это требует специальных мер по подготовке.

6. Будь внимателен при вождении в городе