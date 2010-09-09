Тагильские депутаты выходят с каникул

В аппарате Думы отметили, что на повестке один вопрос – корректировка бюджета. Это будет уже пятая корректировка бюджета в этом году. На этот раз депутатам предстоит решить, куда направить 303 миллиона 96 тысяч рублей, поступивших из областного бюджета. Как ожидается, первое после каникул заседание нижнетагильской Думы состоится14-го сентября.