Триллер с погоней развернулся на Вагонке

Старушка закричала. От неожиданности вор ослабил хватку, и пенсионерке удалось вырвать сумку из его рук. Женщина бросилась в подъезд, стала открывать квартиру. И тут заметила, что преступник поднимается к ней по лестнице. Перепуганная старушка побежала наверх, оставив ключ в замочной скважине. Преступник заметил это, прекратил погоню и вошел в квартиру. В комнате на диване спал сын пенсионерки. А на тумбочке рядом с ним лежал мобильник, на который и польстился преступник.