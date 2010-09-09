Триллер с погоней развернулся на Вагонке
Триллер с погоней развернулся днем на Вагонке. В 11 часов 70-летняя пенсионерка возвращалась домой. Возле ее подъезда на улице Энтузиастов к женщине подошел молодой человек и попытался вырвать сумку.
Старушка закричала. От неожиданности вор ослабил хватку, и пенсионерке удалось вырвать сумку из его рук. Женщина бросилась в подъезд, стала открывать квартиру. И тут заметила, что преступник поднимается к ней по лестнице. Перепуганная старушка побежала наверх, оставив ключ в замочной скважине. Преступник заметил это, прекратил погоню и вошел в квартиру. В комнате на диване спал сын пенсионерки. А на тумбочке рядом с ним лежал мобильник, на который и польстился преступник.
Схватив телефон, мелочный вор бросился бежать. Старушка тем временем обратилась в милицию. Два часа группа немедленного реагирования патрулировала окрестности. И около 13 часов вора удалось задержать. Молодой человек уже был судим за кражи, в настоящее время он безработный.
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