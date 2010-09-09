В Алтайский край с Казахстана идет новая волна пожаров

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС, сейчас в Казахстане зарегистрированы шесть очагов лесных пожаров вблизи с границей с Алтайским краем. Первый пришедший с казахстанской территории огонь в среду полностью уничтожил алтайский поселок Николаевка в 433 дома, без крова остались более тысячи человек. Загорелся и населенный пункт Бастан, где, по последним данным, сгорели шесть домов. Пожары полыхают в одном районе края - Михайловском.