В Алтайский край с Казахстана идет новая волна пожаров
9 сентября 2010, 07:28ОбществоОльга
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Три огненных фронта из Казахстана движутся к Новосибирской области и Алтайскому краю, где уже сейчас полыхают пожары.
Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС, сейчас в Казахстане зарегистрированы шесть очагов лесных пожаров вблизи с границей с Алтайским краем. Первый пришедший с казахстанской территории огонь в среду полностью уничтожил алтайский поселок Николаевка в 433 дома, без крова остались более тысячи человек. Загорелся и населенный пункт Бастан, где, по последним данным, сгорели шесть домов. Пожары полыхают в одном районе края - Михайловском.
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