В число самых необычных брендов вошли «Арбузо-Карапузо» и «Шокопузиков»

Так, гомельская кондитерская фабрика запустила торговые марки«Папуасики», «Арбузо-Карапузо»и «Шокопузики. Портал отметил, что самые романтичныебренды встречаются у хлебопеков —«Магия любви», «Желанный»,«Бархат ночи», «Испанскийтанец». Одним из самых оригинальных был признан бренд«ХОДИКИ» от обувного производителя.Торговая марка «Ритуальное», принадлежащаяБелорусскому народному пенсионному фонду, наоборот, вызвалау экспертов мрачные ассоциации.