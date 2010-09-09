В число самых необычных брендов вошли «Арбузо-Карапузо» и «Шокопузиков»
9 сентября 2010, 17:52ОбществоОльга
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В&nbsp;Белоруссии искали самые необычные названия товаров. Эксперты независимого белорусского портала &laquo;Завтра твоей страны&raquo; решили собрать самые оригинальные товарные знаки, чтобы оценить потенциал маркетологов и&nbsp;рекламщиков.
Так, гомельская кондитерская фабрика запустила торговые марки«Папуасики», «Арбузо-Карапузо»и «Шокопузики. Портал отметил, что самые романтичныебренды встречаются у хлебопеков —«Магия любви», «Желанный»,«Бархат ночи», «Испанскийтанец». Одним из самых оригинальных был признан бренд«ХОДИКИ» от обувного производителя.Торговая марка «Ритуальное», принадлежащаяБелорусскому народному пенсионному фонду, наоборот, вызвалау экспертов мрачные ассоциации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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