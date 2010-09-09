В рамках индустриальной биеннале тагильчан познакомят с современным искусством

В рамках индустриальной биеннале тагильчан познакомят с современным искусством

В&nbsp;рамках индустриальной биеннале тагильчан познакомят с&nbsp;современным искусством. Яркими, неожиданными и&nbsp;спорными произведениями современных художников заполнены три зала первого этажа нижнетагильского музея искусств. Большая часть экспонатов попала в коллекцию в качествеподарка самих художников. Некоторые произведения переданыиз фондов российского министерства культуры.Другие — «плоды» проектнойдеятельности самого нижнетагильского музея искусств. Познакомитьсяс произведениями современного искусства тагильчане смогутс 12-го сентября. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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