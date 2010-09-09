Вождение в городе.

1. Защищайтесь сударь... Двойная защита - здесь больше причин остерегаться!

Города и пригороды имеют самую высокую концентрацию и наибольшее количество разновидностей движения, начиная с пехешодов, трамваев и велосипедов и заканчивая городскими джипами и грузовиками для мусора. Здесь вдойне больше причин остерегаться. Будьте очень внимательны к тому, что происходит впереди, сзади и по бокам Вашего автомобиля.

2. Королевство кривых зеркал.

Берегитесь слепых пятен, даже если Вы проверяли все зеркала. При смене полосы движения или движении от бордюра оглянитесь вокруг и проверьте движение машин и мотоциклов вокруг Вас.

3. Будьте бдительны на перекрестках.

Будьте чрезвычайно внимательны на перекрестках. Здесь больше причин остерегаться и многое может случиться. Двигайтесь медленно и будьте готовы к нарушениям правил пешеходами.

4. Сигнализируйте согласно правилам.

Всегда сигнальте при повороте или смене полосы движения. Переход на другую полосу без предупреждения может спровоцировать агрессивную реакию других водителей.

5. Сотрудничество - путь к успеху.