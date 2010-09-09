Вождение в городе.
Вождение в городе.
1. Защищайтесь сударь... Двойная защита - здесь больше причин остерегаться!
Города и пригороды имеют самую высокую концентрацию и наибольшее количество разновидностей движения, начиная с пехешодов, трамваев и велосипедов и заканчивая городскими джипами и грузовиками для мусора. Здесь вдойне больше причин остерегаться. Будьте очень внимательны к тому, что происходит впереди, сзади и по бокам Вашего автомобиля.
2. Королевство кривых зеркал.
Берегитесь слепых пятен, даже если Вы проверяли все зеркала. При смене полосы движения или движении от бордюра оглянитесь вокруг и проверьте движение машин и мотоциклов вокруг Вас.
3. Будьте бдительны на перекрестках.
Будьте чрезвычайно внимательны на перекрестках. Здесь больше причин остерегаться и многое может случиться. Двигайтесь медленно и будьте готовы к нарушениям правил пешеходами.
4. Сигнализируйте согласно правилам.
Всегда сигнальте при повороте или смене полосы движения. Переход на другую полосу без предупреждения может спровоцировать агрессивную реакию других водителей.
5. Сотрудничество - путь к успеху.
Сконцентрируйтесь на том, что другим допустимо делать ошибки. Такое отношение поможет избежать появления напряженных ситуаций.