Американцы провели тест: «В Бога верят не самые образованные и умные»
9 сентября 2013, 11:10Общество
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Тест под таким скандальным названием провела группа американских ученых, придя к неутешительному выводу, – это утверждение верно независимо от столетия, в котором проводится исследование.
Это конкретное исследование, проведенное впервые за последние 80 лет, брало во внимание данные архивов уже готовых научных работ, научные диссертации, результаты IQ-тестов и данные родственников интервьюированных.
Анализу подверглись десятки тысяч документов. Авторы – сотрудники Рочестерского и Северо-Восточного университетов в США утверждают, что «истово верующие в Бога получили меньше баллов в тестах на интеллект».
Главной задачей тестов, отмечают «Аргументы недели», было – выявить умение человек логически мыслить и рассуждать, анализировать. Япония оказалась страной, занявшей первое место по атеизму. А вот самое большое количество верующих – в развивающихся странах, где образование оставляет желать лучшего.
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