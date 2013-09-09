Американцы провели тест: «В Бога верят не самые образованные и умные»

Это конкретное исследование, проведенное впервые за последние 80 лет, брало во внимание данные архивов уже готовых научных работ, научные диссертации, результаты IQ-тестов и данные родственников интервьюированных.

Анализу подверглись десятки тысяч документов. Авторы – сотрудники Рочестерского и Северо-Восточного университетов в США утверждают, что «истово верующие в Бога получили меньше баллов в тестах на интеллект».

Главной задачей тестов, отмечают «Аргументы недели», было – выявить умение человек логически мыслить и рассуждать, анализировать. Япония оказалась страной, занявшей первое место по атеизму. А вот самое большое количество верующих – в развивающихся странах, где образование оставляет желать лучшего.