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Американцы провели тест: «В Бога верят не самые образованные и умные»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Американцы провели тест: «В Бога верят не самые образованные и умные»

9 сентября 2013, 11:10Общество
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