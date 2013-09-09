Как найти лучшего ведущего на свадьбу в Екатеринбурге?

Пересматривая десятки предложений, мы понимаем, что выбрать тамаду на свадьбу в Екатеринбурге - дело не из легких. Но из небольшого разговора с претендентом на его роль можно понять, подходит ли человек на роль тамады на вашем торжестве. Эта статья подскажет вам на что прежде всего обращать внимание при общении с потенциальным ведущим.

Итак, каким же должен быть идеальный тамада?

Вызывает симпатию

Во-первых, обязательно почитайте отзывы о тамаде. Если вы найдете негативные, то вам стоит дважды подумать о том, нужен ли вам такой ведущий.

Во-вторых, обязательно пообщайтесь с ним хотя бы по телефону. Даже во время первого телефонного разговора тамада должен вызвать у вас симпатию. Хотя учтите, что некоторым людям присуще скованно общаться по телефону, так что если человек подходит вам по всем остальным параметрам – договоритесь с ним о личной встрече. Но если при беседе «в живую» подтвердились ваши сомнения, значит это действительно не ваш вариант.

Составляет индивидуальный сценарий для каждой пары

Красавица – невеста в белом платье, веселые гости и вечно бегающий вокруг влюбленной пары фотограф – со стороны нам кажется, что все свадьбы одинаковы. Но ведь на самом деле каждое торжество уникально. Уважающий себя ведущий-профессионал никогда не будет проводить все по одному сценарию. Помимо того, что тамада, составляя сценарий, учитывает социальный статус и возраст гостей, узнает про ваше отношение к различным конкурсам, он также продумывает множество других нюансов. Ведь то, что хорошо воспринимают на одной свадьбе – на другой может оказаться ни к чему.

Учитывает все ваши пожелания

Не слушайте того тамаду, который не желает вас ознакомить со сценарием свадьбы, объясняя тем, что «пусть это будет для вас сюрпризом». Есть большая вероятность, что на торжество вы услышите неуместные тосты и будете участвовать неинтересных для вас обрядах. Обсудите все ключевые моменты – будет ли танец отца с невестой, когда и как будет проходить вручение подарков и тому подобное.

Обладает красноречием

Приятный голос, богатый лексикон и правильно поставленная красивая речь – этим обладает настоящий профессионал. Работа тамады на свадьбе заключается в общении с гостями. От того, на сколько у него «подвешен» язык, зависит ваш вечер. Умение пошутить «к месту», способность быстрого реагирования на возникшие паузы в разговоре – это обеспечит успех всего торжества.

Предложит просмотреть его работу на других свадьбах

Профессионал всегда готов показать видеоролики с других проведенным им свадеб. И это не будут «нарезки» из видео, это будет полноценное видео.

Уверен в себе