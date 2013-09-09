Как в Нижнем Тагиле садиться на маршрутку, если нет остановки (ФОТО)

Ольга рассказала, что по Уральскому проспекту убрали остановку, которая была напротив входа в магазин, и вдоль дороги поставили забор.

Теперь остановки просто нет, люди вынуждены на углу дома тормозить газели или автобусы (тут же парковка машин к дому №42 по Уральскому проспекту). С придворовой территории, та, что вдоль дома толком не выехать из-за стоящих газелей (они закрывают весь обзор и перегораживают одну полосу дороги). Вдоль Монетки раньше стояли Союзпечать, 2 киоска с мороженым, ремонт обуви. Сейчас все это убрали, и остался мусор и глина рассказывает Елена.

Фотографии предоставлены Ольгой

Кроме того, накануне выяснилось, что на том месте, где останавливались и стояли маршрутки, на прошлой неделе установили знак «Парковка».

Самое интересное, что поблизости нет ни одной остановки. Через дорогу, у трамвайных путей, находится стоянка маршруток, где по словам Ольги, нет посадки для людей. В настоящее время редакция TagilCity.ru ожидает комментарий по этому поводу от администрации Тагилстроевского района.

Фотографии предоставлены Ольгой