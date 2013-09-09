Как защитить себя и близких от поддельных лекарств?

В 2013 году в операции было задействовано 150 стран против 9 стран в 2003 году, что говорит о том, что проблема носит поистине международный характер.

В этом году к участию в операции «Пангея» впервые были привлечены сотрудники ФСКН России, а также подразделения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Всего в России в 2013 году было закрыто более 400 интернет-аптек, предлагающих доставку лекарств на дом или по почте.

Такие аптеки представляет собой большую опасность для потребителей. В лучшем случае Вам доставят медикаменты, условия хранения или транспортировки которых были нарушены, а в худшем – поддельные лекарства, употребление которых может привести к удручающим последствиям.

Для того чтобы не рисковать собственным здоровьем и здоровьем близких, необходимо знать, что деятельность интернет-аптек, предлагающих доставку лекарств в любую точку города или страны, помимо стационарной аптеки, является незаконной. Конечно, было бы удобно заказать лекарства прямо домой, особенно если Вы уже заболели и не хотите никуда идти, но законодательством РФ разрешено отпускать лекарства только в сертифицированных аптеках.

Если Вы все же хотите экономить собственное время, не тратя его на поиски лекарств по всему городу, то есть отличная альтернатива нелегальным интернет-аптекам – сервис заказа лекарств www.apteka.ru. Оформив заказ на сайт apteka.ru, Вы сможете оплатить и забрать его в ближайшей удобной аптеке. Можно уверенно сказать, что идти далеко Вам не придется, так как количество аптек, сотрудничающих с порталом, постоянно растет, и они уже присутствуют в каждом районе города.