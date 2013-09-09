Новые префиксы получили маршрутки в Нижнем Тагиле

Тагилстроевские маршруты получили префикс – 4, Вагонские – 5 и по центру отныне ездят маршрутки с номером, начинающимся на 3.

Однако в самих направлениях кардинальных изменений не произошло. Единственное, что действует по-прежнему – остановка только в местах посадки людей на общественный транспорт.

Тройки (теперь уже 53) как и раньше, ездят с интервалом, превышающим заявленный и утренняя очередь из 40 человек уезжает не ранее чем за 40 минут сообщают «Тагил без ям».

Подробная информация о номерах маршрутов на сайте «Тагил без ям».