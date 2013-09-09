Сегодня отмечается Международный День красоты

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО – главная международная Ассоциация терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.