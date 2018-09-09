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#домахорошо
2 бомжа и клептоман украли 14 тортов со склада «Пятёрочки» в Верхней Салде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 бомжа и клептоман украли 14 тортов со склада «Пятёрочки» в Верхней Салде

Сегодня, 19:00Общество
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