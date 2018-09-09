2 бомжа и клептоман украли 14 тортов со склада «Пятёрочки» в Верхней Салде

Со склада одного из магазинов сети «Пятёрочка» ночью были украдены 14 тортов. О преступлении в полицию сообщила сотрудница магазина, которая обнаружила при выходе на смену пропажу кондитерских изделий.
Утром 9 сентября сотрудники верхнесалдинского магазина «Пятёрочка» по адресу Энгельса, 36 обнаружили, что у складского помещения отогнут металлический лист, а внутри отсутствуют 14 тортов. Сумма ущерба составила 2 тысячи 587 рублей.
Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов начали выполнение оперативно-розыскных мероприятий в рамках которых в этот же день задержали трёх подозреваемых. Одним из них оказался верхнесалдинец, который ранее неоднократно совершал кражи, за что был помещён в психиатрическую клинику, откуда освободился весной 2018 года. Два других злоумышленника оказались лицами без определённого места жительства. Троица проникла на склад с целью украсть что-то ценное, но так как ничего не нашла, то мужчины забрали торты, которые впоследствии съели.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.