2 бомжа и клептоман украли 14 тортов со склада «Пятёрочки» в Верхней Салде

Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов начали выполнение оперативно-розыскных мероприятий в рамках которых в этот же день задержали трёх подозреваемых. Одним из них оказался верхнесалдинец, который ранее неоднократно совершал кражи, за что был помещён в психиатрическую клинику, откуда освободился весной 2018 года. Два других злоумышленника оказались лицами без определённого места жительства. Троица проникла на склад с целью украсть что-то ценное, но так как ничего не нашла, то мужчины забрали торты, которые впоследствии съели.