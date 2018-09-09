200 тагильских школьников приняты в ряды «Юнармии» в День танкиста

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8 сентября в День танкиста в музее бронетанковой техники Уралвагонзавода состоялось торжественное посвящение 200 школьников в ряды «Юнармии».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»
200 тагильских школьников были приняты в ряды «Юнармии» в День танкиста. Торжественное посвящение прошло в музее бронетанковой техники Уралвагонзавода.
Заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов, генеральный директор УВЗ Александр Потапов лично поздравили молодых новобранцев.
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Юные тагильчане торжественно произнесли слова клятвы. Андрей Картаполов вручил флаг «Юнармии» командиру отряда. Затем замминистра обороны РФ вместе с Александром Потаповым, руководителем Аппарата Главного Штаба движения Еленой Слесаренко прикрепили школьникам знаки юнармецев на грудь.
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