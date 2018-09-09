День танкиста отпраздновали жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле

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8 сентября в Нижнем Тагиле прошло празднование Дня танкиста. На Вагонке тагильчан поздравила певица Виктория Дайнеко.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
8 сентября в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе празднование Дня танкиста проходило на двух площадках: на Площади Славы и в парке дворца культуры имени И. В. Окунева.
На Площади Славы жителей города ждали кулинарные мастер-классы и игровые площадки.
В парке дворца культуры имени И. В. Окунева расположились палатки с сувенирами и едой, там же установлены игровые площадки и батуты для детей. Особенно популярен в этот день был огромный надувной танк.
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В 19:45 в парке начался концерт певицы Виктории Дайнеко, а в 20:45 прогремел праздничный салют.
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