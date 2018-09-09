День танкиста отпраздновали жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле

8 сентября в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе празднование Дня танкиста проходило на двух площадках: на Площади Славы и в парке дворца культуры имени И. В. Окунева.

В парке дворца культуры имени И. В. Окунева расположились палатки с сувенирами и едой, там же установлены игровые площадки и батуты для детей. Особенно популярен в этот день был огромный надувной танк.