Пропавшая два дня назад девочка из Екатеринбурга найдена живой

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11-летняя Валерия Сазонова, которая пропала в Екатеринбурге два дня назад, найдена живой.
Сюжеты: Екатеринбург
В группе поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение, что поиски 11-летней Валерии Сазоновой завершены. Девочка найдена живой.
В полиции рассказали, что ребенок не в первый раз уходит из дома, такое случалось и раньше.
Подробности о том, где все это время была Валерия не разглашаются, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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