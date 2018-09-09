Реконструкция военного аэродрома в Екатеринбурге завершится в 2018 году

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Военный аэродром в Кольцово в Екатеринбурге и воздушную гавань в Толмачево в Новосибирске обновят до конца 2018 года.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Оblgazeta.ru
Военные аэродромы в Екатеринбурге и в Новосибирске будут реконструированы до конца 2018 года. Там поменяют аэродромные плиты и расширят стоянку самолетов. Благодаря ремонту увеличится пропускная способность аэродромов.
Пресс-служба Центрального военного округа сообщает, что до конца 2020 года планируется отремонтировать три военных аэродрома в округе.
К концу 2020 года будет закончено строительство и капремонт 500 зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.
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