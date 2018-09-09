Реконструкция военного аэродрома в Екатеринбурге завершится в 2018 году

Военные аэродромы в Екатеринбурге и в Новосибирске будут реконструированы до конца 2018 года. Там поменяют аэродромные плиты и расширят стоянку самолетов. Благодаря ремонту увеличится пропускная способность аэродромов.

Пресс-служба Центрального военного округа сообщает, что до конца 2020 года планируется отремонтировать три военных аэродрома в округе.