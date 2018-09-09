Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Реконструкция военного аэродрома в Екатеринбурге завершится в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba1.jpg.1024x0 q85

Реконструкция военного аэродрома в Екатеринбурге завершится в 2018 году

Сегодня, 10:20Общество
Читайте
также
5 млн рублей выделены на проект реабилитации Черноисточинского водохранилища
Будни в Нижнем Тагиле: школьники, логогрифы и спорт
Учиться, добреть, здороветь: итоги недели в Нижнем Тагиле