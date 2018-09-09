Сказка «Дюймовочка» вернулась в репертуар драмтеатра в Нижнем Тагиле

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В сентябре 2018 года в репертуар Нижнетагильского драмтеатра вернулся спектакль «Дюймовочка», обретя новые мультимедийные элементы.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В сентября 2018 года на сцене Нижнетагильского драмтеатра зрители вновь увидят постановку «Дюймовочка». В сказке о маленькой девочке появилась новая световая палитра и мультимедийные элементы.
С обновленным спектаклем на сцене драмтеатра появились два новых артиста. Труппу пополнил Роман Ретунский в роли Жучихи. Роль Крота стала дебютом для Максима Самсонова.
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7 октября состоится следующий показ «Дюймовочки». Билеты можно будет приобрести в кассе театра или на сайте драмтеатра в разделе Афиша.
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