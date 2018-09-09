Сказка «Дюймовочка» вернулась в репертуар драмтеатра в Нижнем Тагиле

В сентября 2018 года на сцене Нижнетагильского драмтеатра зрители вновь увидят постановку «Дюймовочка». В сказке о маленькой девочке появилась новая световая палитра и мультимедийные элементы.

С обновленным спектаклем на сцене драмтеатра появились два новых артиста. Труппу пополнил Роман Ретунский в роли Жучихи. Роль Крота стала дебютом для Максима Самсонова.