Альфа-Банк выпустил новую карту для предпринимателей с кэшбэком до 5%

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что банк внедряет на рынок финансовых услуг новый стандарт, благодаря чему увеличивается популярность B2B-карт среди организаций и бизнесменов, сообщает издание «Новые известия».

Осин подчеркнул уникальность программы, предоставляемой Альфа-Банком. По его словам, новая программа имеет максимально демократичные и доступные любым сегментам бизнеса критерии для участия, повышенные лимиты для кэшбэка, а также прозрачные условия его начисления. Кроме того, для этой программы разработаны специальные карты с эксклюзивным дизайном. Также она имеет расширенный функционал.

Кэшбэк в размере 5% от покупки будет начисляться за приобретение авиабилетов, топлива, покупку и прокат авто и прочего транспорта, ПО для офиса, а также услуги юридического характера, секретарей, налоговых консультантов и закупку мебели для офиса. Кроме этого, проценты возвращаются за расчеты за охрану и уборку помещений.

1% кэшбэка будет возвращаться при расчете картой за другие услуги, также связанные с бизнесом. Для получения процента необходимо совершить покупки на сумму, превышающую 30 тысяч рублей.

Однако процент не возвращается при зачислении и снятии средств через банкоматы, приобретение акций, денежных переводах и оплате связи.

Так, пользователи карты «Альфа-Бизнес» могут вернуть до 15 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что это рекордный размер кэшбэка среди всех банков России.

Главный плюс карты «Альфа-Бизнес» – это получение процента в рублях, что гораздо понятнее, чем бонусная система или обычные мили. Все средства направляются на специальный счет, который привязан к карте владельца, в течение 15 дней, следующих за окончанием отчетного месяца.

Кроме того, специалисты Альфа-Банка разработали удобную систему управления картами. Для этого необходимо просто зайти в интернет-банк или мобильное приложение и выбрать раздел «Карты».

Отмечается, что количество карт «Альфа-Бизнес» для одного клиента не ограничено.

Первая бизнес-карта, вне зависимости от выбранного пакета услуг, выпускается бесплатно. Далее, исходя из тарифного пакета, обслуживание карты будет бесплатным в течение шести месяцев или года. Для тарифа «Просто 1%» обслуживание бесплатно весь срок действия карты.

У карты «Альфа-Бизнес» не только выгодный кэшбэк, но и привлекательный дизайн, который сегодня является уникальным для отечественного рынка: на лицевой стороне присутствует только логотип Альфа-Банка и платежной системы, а вся основная информация (номер карты, имя держателя, срок действия и код (CVC2 и CVV2)) содержится на обороте.