Бывший первый вице-мэр Екатеринбурга вошел в состав правления «Уралмашзавода»
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Анатолий Карманов/Официальный портал Екатеринбург.рф
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Алексей Кожемяко, который ранее занимал пост заместителя мэра Екатеринбурга, был выбран в правление «Уралмашзавода», пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По итогам собрания директоров в правление были выбраны восемь человек, среди них четверо новичков – Кожемяко один из них. Состав правления выбран на строк до 5 сентября 2020 года.
Алексей Кожемяко был назначен на пост первого заместителя мэра Екатеринбурга в октябре 2018 года. В начале 2019 он ушел в отставку, сразу после этого начал работать в структуре «Уралмашзавода».
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