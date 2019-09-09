«Если повезёт, можно лечь спать на скамейке для инвалидов»

Вячеслав Гуз просыпается сидя. Ночевал он на скамейке в зале ожидания железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. В этот раз ему не повезло: скамейки для инвалидов без поручней, где можно лечь, заняли другие. На пенсию — по словам Вячеслава, около 10 тысяч рублей — можно снимать комнату, но тогда денег на еду не останется. Завтракает он в вокзальном кафе: покупает пару булочек и набирает в термос кипяток для чая. Умыться можно в туалете.

Сотрудники вокзала частенько проверяют у местных завсегдатаев документы, но выгоняют не всех. Как отмечает Вячеслав, охрана особо не усердствует: «не буянь — не выгонят». К тому же, если ты опрятно выглядишь, никто не обратит на тебя лишнего внимания. Вячеслав всегда гладко выбрит, в чистой, хоть и потертой, кожаной куртке, с прямоугольными очками в тонкой оправе на лице, на голове — кепка, а за спиной — рюкзак.

К 8:00 Вячеслав идёт в шахматный клуб на Газетной улице. Там он проводит весь день: играет с другими шахматистами, изучает тактики, участвует в турнирах. Этой игрой Вячеслав увлекается с самого детства.

Когда мне было лет 10-12, мама, уезжая на курорт, оставила денег на еду, а я на них купил шахматы: фигуры как будто из слоновой кости, для них была отдельная коробка, оранжевого цвета. Мама меня даже не поругала,вспоминает он.

Фото: tagilcity.ru

В 18 лет Вячеслав Гуз поучаствовал в своём первом шахматном турнире: в поезде до Камчатки, на котором он ехал в армию. Организовали соревнование офицеры, чтобы занять в пути новобранцев.

Сначала я выиграл всех в вагоне, а потом во всём эшелоне первое место занял. Совсем не трудно было. Офицеры подарили мне за победу две банки тушенки.

По словам Вячеслава, в следующем турнире он поучаствовал лишь в 2018 году, когда стал бездомным. За 15 лет до этого он познакомился с женщиной, которая якобы продала ему квартиру за 120 тысяч рублей.

У меня была комната от матери, я продал её и купил квартиру. Она ключи дала, но собственность не переоформила, а я особого значения и не придал, думал: «Что случится-то?»

Фото: tagilcity.ru

В 2010 году Вячеслав стал встречаться с другой женщиной — по имени Зоя. Иногда он оставался у неё ночевать, а вернувшись однажды домой, обнаружил, что прежняя хозяйка сменила замки в двери. Вячеслав нашёл её, но смог получить только свои документы. Почему сразу не обратился в полицию, он внятного ответа дать не смог. Впрочем, тогда ему ещё повезло не оказаться на улице: жить к себе пустила новая подруга. На тот момент Вячеславу было 68 лет.

В прежней квартире у меня остались деньги, одежда, две импортные шахматные доски и огромное количество литературы. Зато Зоя тоже любила шахматы,вспоминает Вячеслав Гуз.

Однако через восемь лет Зоя из-за болезни перебралась в Санкт-Петербург к родственникам, и Вячеславу снова стало негде жить. Ночевать ему пришлось на вокзале, а дни проводить — в шахматном клубе. С тех пор, с 2018 года, он участвовал в более 20 турнирах и сейчас в рейтинге Российской шахматной федерации занимает 8391 место из 102515. В июле 2019-го Вячеслав взял «бронзу» на городском турнире по шахматам. Другие посетители клуба на Газетной отзываются о нём, как о сильном сопернике.

Если человек тучный, он и в игре таким будет, немобильным, медленным. Тело так же важно в шахматах, как и ум. Я всю жизнь занимался спортом и играл в шахматы. Меня это всегда спасало, спасает и сейчас,объясняет Вячеслав Гуз.

В клубе никто не знает, что Гуз — бездомный. Поддерживать себя в чистоте и порядке позволяет туалетная комната на вокзале, иногда старая приятельница пускает его к себе домой, помыться и постираться. Вячеслав не оставляет попыток вернуть квартиру. В августе он пришёл на приём к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Как сообщили TagilCity.ru её помощники, жалоба Вячеслава Гуза проходит проверку. Сам он признаётся, что на помощь не слишком сильно рассчитывает.