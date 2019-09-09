Фельдшер скорой помощи из Свердловской области выиграл в лотерею квартиру
Сегодня, 16:38ОбществоФото: пресс-служба «Спортлото»
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В Свердловской области фельдшер скорой помощи Амир Каграманян выиграл в лотерею квартиру стоимостью 2 млн рублей, сообщает пресс-служба «Спортлото».
Победитель рассказал, что счастливый лотерейный билет подарила ему жена Татьяна. Семейная пара играла в лотерею в первый раз, и поэтому супруги очень удивились, когда узнали о выигрыше.
Жильё у Амира и Татьяны уже есть, и они решили взять приз деньгами. На полученные средства планируют помочь родным, а также всей семьей отправиться в путешествие.
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