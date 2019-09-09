Одноклассники запустили проект о правильном воспитании детей

Современные родители и те, кто планирует ими стать, узнают о современном воспитании и прочитают о распространенных мифах и стереотипах, связанных с родительством.

Для того чтобы рассказать о правильном общении детей и родителей, ОК привлекут экспертов из изданий для родителей и lifestyle-СМИ. Каждый день, с 9 по 15 сентября, в 19.00 по московскому времени, в приложении #меняволнует будут проходить трансляции круглых столов от «Дети Mail.ru», телеканалов «Доктор и» RTVI, а также вебинары от психологов центра Alter.

Эфиры круглых столов будут посвящены теме дня. Например, 9 сентября в 19:00 по московскому времени можно будет задать свой вопрос психологу центра Alter о том, как понять себя и решиться на главный шаг в жизни — рождение ребенка. 12 сентября тему безопасности на улице и в интернете обсудят эксперты портала «Дети Mail.ru» совместно с «Лиза Алерт». 15 сентября телеканал RTVI проведет прямой эфир на вечную тему отцов и детей.

Кроме круглых столов и трансляций, в приложении #меняволнует появится семь лонгридов от изданий. Каждый текст посвящен определенной теме и возрасту ребенка, чтобы любой родитель смог найти ответы на важные для него вопросы.

Издание «Нет, это нормально» расскажет пользователям ОК о том, что рождение ребенка – это выбор, а не обязанность.

Проект «Дети Mail.ru» развеет мифы о прививках.

Chips journal выпустит материал о том, как гендерные стереотипы влияют на воспитание детей.

«Т—Ж» поможет объяснить ребенку, что такое деньги.

Издание «МЕЛ» напишет о том, как интернет влияет на подростков.

«Такие дела» выпустят материал про первую любовь.

Журнал Psyсhologies в своем материале расскажет о конфликте поколений.

Сергей Томилов, PR-директор социальной сети Одноклассники:

В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями или планируют ими стать в ближайшее время. К сожалению, информация о том, как правильно воспитывать ребенка и что делать, когда он уже вырос, часто разрознена, и ее приходится собирать буквально по всему интернету. С помощью экспертов мы постарались объединить ответы на самые острые вопросы, чтобы помочь детям и родителям комфортно общаться как в соцсети, так и за ее пределами.