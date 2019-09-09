Прокурор просит 19 лет для полицейских, обвиняемых в избиении тагильчанина Червоткина
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сторона обвинения попросила Ленинский районный суд Нижнего Тагила для обвиняемых в избиении задержанного полицейских 19,5 лет заключения, пишет Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщил адвокат Максима Червоткина, гособвинение просит для Анатолия Леонова 7 лет тюрьмы, для Анатолия Лобанова – 6,5 лет, для Дениса Бородачева – 6 лет. Также прокурор потребовал лишить обвиняемых права занимать должности в полиции.
Оглашение приговора состоится 18 сентября.
Напомним, полицейским предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». 3 октября прошлого года Максим Червоткин пришел в ОП № 21 в качестве свидетеля. По словам тагильчанина, полицейские избили его, выбивая признание в краже. На время следствия в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.
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