Роскачество нашло опасный токсин в детских сухих завтраках
Сегодня, 12:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Роскачество исследовало детские сухие завтраки (шоколадные шарики) 18 брендов, в части из них были найдены токсины.
Среди исследуемых образцов 17 марок — отечественная продукция и один образец — сухие завтраки немецкого производства. Образцы были исследованы по 222 параметрам.
В результате шоколадные шарики двух брендов (один немецкий) удостоены знака качества. В данных образцах не нашли пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и патогенных микроорганизмов.
В образцах пяти брендов найден опасный охратоксин А 2, который негативно отражается на работе почек. В продукции 15 брендов выявлено превышение массовой доли сахарозы.
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