Роскачество нашло опасный токсин в детских сухих завтраках

Среди исследуемых образцов 17 марок — отечественная продукция и один образец — сухие завтраки немецкого производства. Образцы были исследованы по 222 параметрам.

В результате шоколадные шарики двух брендов (один немецкий) удостоены знака качества. В данных образцах не нашли пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и патогенных микроорганизмов.