Шипулин покаялся за допущенные в декларации о доходах ошибки

Подводя итоги избирательной кампании бывший спортсмен, а ныне избранный депутат, поделился с журналистами планами на будущее. Шипулин заявил, что не планирует в ближайшее время переезжать в Москву.

У меня будет три рабочих недели, которые надо будет жить в Москве, но я собираюсь на них летать. У меня сын недавно начал ходить в садик, мне не хочется семью брать с собой, чтобы они меняли свою жизнь,отметил экс-биатлонист.

Рабочую неделю, когда депутаты обязаны работать в своих регионах, Антон Владимирович планирует полностью посвящать муниципалитетам. Также во время интервью журналистам он ещё раз извинился за допущенные в декларации о доходах ошибки и сказал, что финансовый аспект во время будущей работы в Госдуме его не интересует.

Я обеспеченный человек,заявил Шипулин.