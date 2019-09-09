Шипулин покаялся за допущенные в декларации о доходах ошибки
Новоизбранный депутат Госдумы от Серовского одномандатного округа Антон Шипулин во время интервью журналистам выразил сожаление о допущенной перед выборами ошибке с заполнением декларации о доходах, сообщает REGNUM.
Подводя итоги избирательной кампании бывший спортсмен, а ныне избранный депутат, поделился с журналистами планами на будущее. Шипулин заявил, что не планирует в ближайшее время переезжать в Москву.
У меня будет три рабочих недели, которые надо будет жить в Москве, но я собираюсь на них летать. У меня сын недавно начал ходить в садик, мне не хочется семью брать с собой, чтобы они меняли свою жизнь,отметил экс-биатлонист.
Рабочую неделю, когда депутаты обязаны работать в своих регионах, Антон Владимирович планирует полностью посвящать муниципалитетам. Также во время интервью журналистам он ещё раз извинился за допущенные в декларации о доходах ошибки и сказал, что финансовый аспект во время будущей работы в Госдуме его не интересует.
Я обеспеченный человек,заявил Шипулин.
Напомним, что бывший спортсмен и олимпийский чемпион Антон Шипулин победил на довыборах в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу, набрав 41,59% голосов избирателей. Избирательная кампания будущего депутата сопровождалась скандалом: из-за ошибки в декларации о доходах его едва не сняли с выборов.