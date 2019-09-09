СМИ сообщили о массовом увольнении врачей из главного онкоцентра России

Сообщается, что «бунт» медиков связан с приходом нового директора подразделения науки Светланы Варфоломеевой. Якобы новый руководитель создала в коллективе неблагоприятную атмосферу, вынудив сотрудников увольняться. Также сообщается о снижении размера заработных плат. Медсестры стали получать 20 тысяч рублей в месяц, а зарплата врачей составила 40 тысяч рублей.

Недовольство касательно Варфоломеевой высказали и родители маленьких пациентов, сказав, что из-за увольнения врачей снизилось качество медпомощи.

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Блохина Максим Рыков прокомментировал ситуацию в медучреждении. Он подтвердил, что проблема возникла именно с приходом Варфоломеевой.

За помощью медики обратились к президенту России Владимиру Путину.

Врачи хотят оставаться вместе со своими больными. Поэтому коллектив написал открытое обращение к Владимиру Путину,сказал Рыков.