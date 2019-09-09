В Екатеринбурге сгорел автомобиль председателя жилищного кооператива «Бухта Квинс»
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Председатель жилищного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова рассказала, что это уже второй автомобиль, который у нее сгорел, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Машина стояла во дворе дома, где живет женщина. Ночью ее разбудил звонок из полиции. Правоохранители сообщили о пожаре. Булатова рассказала, что первая машина сгорела, когда она проживала по другому адресу.
Я жила не по прописке. Это значит, что за мной следят: вычислили, где я живу, теперь — куда переехала, рассказала Булатова.
Женщина считает, что машину подожгли и что это связано с историей вокруг ЖК «Бухта Квинс».
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