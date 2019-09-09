В Екатеринбурге сгорел автомобиль председателя жилищного кооператива «Бухта Квинс»

Машина стояла во дворе дома, где живет женщина. Ночью ее разбудил звонок из полиции. Правоохранители сообщили о пожаре. Булатова рассказала, что первая машина сгорела, когда она проживала по другому адресу.

Я жила не по прописке. Это значит, что за мной следят: вычислили, где я живу, теперь — куда переехала, рассказала Булатова.