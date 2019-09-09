В Екатеринбурге скончался коллекционер ретроавтомобилей
Сегодня, 11:27ОбществоФото: Пресс-служба клуба "Авторетро"
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Пресс-служба клуба «Авторетро» сообщила, что скончался Анатолий Скоробогатых, известный в Екатеринбурге коллекционер ретроавтомобилей.
Скоробогатых занимался машинами всю жизнь: он возил на «Волге» чиновников в советские годы, долгое время работал в автосервисе, в 70-е увлекся коллекционированием.
Знакомые со Скоробогатых люди рассказали, что его шутки всегда разлетались на крылатые фразы, он любил приглашать гостей, с которыми в домашней автомастерской делился историями из жизни.
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