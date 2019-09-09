В Екатеринбурге скончался коллекционер ретроавтомобилей

Скоробогатых занимался машинами всю жизнь: он возил на «Волге» чиновников в советские годы, долгое время работал в автосервисе, в 70-е увлекся коллекционированием.

Знакомые со Скоробогатых люди рассказали, что его шутки всегда разлетались на крылатые фразы, он любил приглашать гостей, с которыми в домашней автомастерской делился историями из жизни.