В Нижнем Тагиле начался отбор заявок на благоустройство дворов в 2020 году

По предварительным данным, финансирование в рамках программы останется прежним, на уровне 2019 года. Это значит, что около 100 млн рублей направят на общественные территории и ещё 100 млн на благоустройство дворов.

Для участия в программе собственники жилья, которые хотят отремонтировать свой двор, должны вовремя платить за коммунальные услуги, проголосовать большинством голосов за участие в проекте, а также быть готовыми вложить свои деньги.

С этого года доля финансирования жителей дворов составит не менее 20% от стоимости проекта. Ранее платеж был 5%,рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Егор Копысов.

Кроме того, рейтинговый опрос по общественным территориям показал, что большинство тагильчан отдали свои голоса за благоустройство в 2020 году парка им. Бондина и парка Победы на ГГМ. Также принято решение включить в заявку общественную территория на 9 посёлке.

Напомним, ранее известный российский блогер Илья Варламов в своей публикации раскритиковал ремонт дворов в Нижнем Тагиле. Мэрия города в ответ на критику пояснила, что работы по благоустройству ещё не закончены.