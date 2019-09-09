В Нижнем Тагиле наградили сотрудников финансового управления администрации города
Сегодня, 19:38ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле прошло награждение специалистов финансового управления администрации города. Мероприятие было приурочено к столетию финансовой системы региона и города, сообщает мэрия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поздравить специалистов приезжали руководители Горнозаводского управленческого округа и города, представители Законодательного собрания.
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Мэр города наградил трех сотрудников финансового управления почетными грамотами главы Нижнего Тагила. Двое тагильчан получили из рук Владислава Пинаева благодарственные письма от администрации города. Также сотрудники управления были нарождены грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области, администрации Горнозаводского управленческого округа, Заксобрания Свердловской области, Нижнетагильской городской думы.
Глава города отметил, что от труда сотрудников финансового управления многое зависит, ведь они работают с бюджетом города, который перешёл отметку в 14 млрд рублей.
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