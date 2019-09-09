В Нижнем Тагиле наградили сотрудников финансового управления администрации города

Мэр города наградил трех сотрудников финансового управления почетными грамотами главы Нижнего Тагила. Двое тагильчан получили из рук Владислава Пинаева благодарственные письма от администрации города. Также сотрудники управления были нарождены грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области, администрации Горнозаводского управленческого округа, Заксобрания Свердловской области, Нижнетагильской городской думы.

Глава города отметил, что от труда сотрудников финансового управления многое зависит, ведь они работают с бюджетом города, который перешёл отметку в 14 млрд рублей.