«Единая Россия» подготовила социальную программу к выборам

Речь идет о введении системы справедливой оплаты труда работников бюджетных организаций и повышении в их зарплатах доли оклада до 70%, защите гарантированных доходов от взысканий за наличие долгов, обеспечении доступности медикаментов и поддержке производителей лекарств в России, бесплатном подсоединении граждан к газораспределительным сетям — в настоящее время это обходится в сотни тысяч рублей — и изменениях в деятельности служб занятости, в частности введении системы страхования от потери работы.