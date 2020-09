«Единая Россия» подготовила социальную программу к выборам

Формирование социальной политики — самая важная задача «Единой России», заявил Дмитрий Медведев в процессе рабочего совещания об актуальных задачах партии на 2020–2021 годы. Концепция социального государства станет основой народной программы ЕР, с которой партия отправится на выборы в Госдуму.

«Базой народной программы станут наказы населения, наши инициативы к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов граждан, мероприятия доработанных национальных проектов, а также претворение в жизнь новых положений Конституции России», — пояснил глава «Единой России» Дмитрий Медведев. Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «Единая Россия» уже приступила к проработке совместно с правительством и экспертами некоторых предложений, цель которых — усовершенствование мер социальной поддержки людей, пишут «Новые известия». Речь идет о введении системы справедливой оплаты труда работников бюджетных организаций и повышении в их зарплатах доли оклада до 70%, защите гарантированных доходов от взысканий за наличие долгов, обеспечении доступности медикаментов и поддержке производителей лекарств в России, бесплатном подсоединении граждан к газораспределительным сетям — в настоящее время это обходится в сотни тысяч рублей — и изменениях в деятельности служб занятости, в частности введении системы страхования от потери работы. «По всем обозначенным вопросам „Единая Россия“ привела конкретный перечень проработанных решений и инициатив в законодательной сфере. На совещаниях с профильными ведомствами у нас получилось снять многие противоречия, которые затягивали процесс прохождения документов. В результате пришли к договоренности, что некоторые предложенные законодательные инициативы будут приняты уже на осенней сессии», — добавил Андрей Турчак. В Кабмине рассказали, что не только в совместной работе с партией реализуют меры, готовящиеся исполнительными структурами власти, но также берут в расчет поступающие от регионов идеи партии. Благодаря этому уделяется повышенное внимание проблемам, волнующим людей. Как сообщает портал ER.ru, одним из таких вопросов является минимальный гарантированный доход граждан. «Хотим вынести так называемую идею минимального гарантированного дохода. Он означает, что минимальная сумма средств, которую выплачивает государство человеку вне зависимости от сферы его деятельности, социального и экономического статуса, будет неприкосновенна. Данные модели сейчас актуальны для ряда других стран. Эпидемия коронавируса показала, как важно оказывать поддержку населению для сохранения социальной стабильности», — резюмировал Дмитрий Медведев. Первое заседание комиссии, которое посвятят вопросам подготовки народной программы ЕР, запланировали на конец сентября, сообщил он. Как рассказал секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, предложения федерального масштаба партийцы разрабатывают и на региональном уровне. «По инициативе депутатов фракции „Единой России“ в региональном парламенте направлено обращение в Правительство Российской Федерации о необходимости расширения перечня технических средств реабилитации для людей с инвалидностью, — сообщил он. — Другая тема, по которой также планируется обсуждение и дальнейшее обращение в федеральный центр, связана с лекарственным обеспечением больных редкими (орфанными) заболеваниями, прежде всего семей с детьми, больными спинальной мышечной атрофией. Осенью региональная рабочая группа рассмотрит вопрос о лекарственном обеспечении таких больных и направит свои рекомендации в Государственную думу».

