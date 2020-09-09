Глава Иркутской области привлек федеральные средства на ремонт дорог

Кроме того, область двое увеличивает субсидии на строительство сельских дорог - до 214 млн рублей, передает baikal24.ru. Также федеральный центр направил более 100 млн рублей на восстановление пострадавших от чрезвычайных ситуаций дорог. Всего на эти цели теперь предусмотрено около 600 млн руб.