Глава Иркутской области привлек федеральные средства на ремонт дорог

Глава Иркутской области привлек федеральные средства на ремонт дорог

Сегодня, 15:47ОбществоPhoto: instagram.com
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев привлек дополнительные средства на реконструкцию Байкальского тракта и софинансирование строительства аэропорта в Бодайбо. В результате обращений Кобзева бюджет региона пополнился на 500 млн рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, область двое увеличивает субсидии на строительство сельских дорог - до 214 млн рублей, передает baikal24.ru. Также федеральный центр направил более 100 млн рублей на восстановление пострадавших от чрезвычайных ситуаций дорог. Всего на эти цели теперь предусмотрено около 600 млн руб.

Отмечается, что порядка 70% дорожного покрытия в Приангарье нуждается в реконструкции. Игорь Кобзев обсудил эту проблему с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, прибывшим в регион с рабочим визитом. На встрече поднимали вопросы софинансирования Байкальского тракта, а также необходимость изменения системы транспортного сообщения в Листвянке, поскольку район является важным туристическим местом на Байкале.

«Игорь Кобзев активно «прессует» федеральный центр. И центр выделяет деньги по запросу региона на дороги. Мы всегда готовы помогать тем, кто делает», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Помимо этого, Минтранс одобрил проект строительства аэропорта в Бодайбо, предварительная стоимость которого составляет около четырех млрд рублей. Проект уже поставили в график первоочередных мероприятий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы