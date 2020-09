Глава Иркутской области привлек федеральные средства на ремонт дорог

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев привлек дополнительные средства на реконструкцию Байкальского тракта и софинансирование строительства аэропорта в Бодайбо. В результате обращений Кобзева бюджет региона пополнился на 500 млн рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Кроме того, область двое увеличивает субсидии на строительство сельских дорог - до 214 млн рублей, передает baikal24.ru. Также федеральный центр направил более 100 млн рублей на восстановление пострадавших от чрезвычайных ситуаций дорог. Всего на эти цели теперь предусмотрено около 600 млн руб. Отмечается, что порядка 70% дорожного покрытия в Приангарье нуждается в реконструкции. Игорь Кобзев обсудил эту проблему с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, прибывшим в регион с рабочим визитом. На встрече поднимали вопросы софинансирования Байкальского тракта, а также необходимость изменения системы транспортного сообщения в Листвянке, поскольку район является важным туристическим местом на Байкале. «Игорь Кобзев активно «прессует» федеральный центр. И центр выделяет деньги по запросу региона на дороги. Мы всегда готовы помогать тем, кто делает», - подчеркнул Марат Хуснуллин. Помимо этого, Минтранс одобрил проект строительства аэропорта в Бодайбо, предварительная стоимость которого составляет около четырех млрд рублей. Проект уже поставили в график первоочередных мероприятий.

