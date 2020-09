Глава Приангарья пообещал сдержать тарифы на электроэнергию

На днях временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал пресс-конференцию, на которой сказал, что ни в коем случае не поднимет тарифы на электроэнергию в регионе.

«Пока я здесь, я могу вам обещать: повышения не будет. У меня хватит лоббистского ресурса убедить в этом федеральный центр», — отметил Кобзев. Низкий тариф на электричество, который установлен в регионе, является обоснованным, поэтому нет необходимости его повышать. В Иркутской области сосредоточена высокая доля гидрогенерации, которая дешевле, чем любой другой вид энергии. Электроэнергию, которую вырабатывают ГЭС, активно потребляют местные алюминиевые, лесохимические и химические заводы. Власти отметили, что если повышать тарифы для иркутчан, то их нужно поднять и для промышленных предприятий. Но так как промышленный комплекс создан с учетом недорогой электроэнергии, то повышение тарифа для заводов ударит по экономике Иркутской области, пишет irksib.ru. Кобзев уверен, что сейчас в регионе сформировался справедливый тариф, за который заплачено затопленными землями. В Иркутской области нет никаких других альтернативных источников энергии. Низкий тариф — жизненная необходимость, так как в Приангарье холодные зимы. Ранее Кобзев уже высказывался по поводу этой проблемы на своей личной странице в соцсетях. Когда в Сети начали распространяться слухи о повышении цен на электроэнергию, глава Приангарья записал видеообращение. Врио губернатора заявил, что интересы иркутчан должны быть превыше всего, поэтому он и не допустит выравнивания тарифов до среднего уровня по России. До сих пор энерготарифы в Иркутской области являются одними из самых низких по России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter