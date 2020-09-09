Глава Приангарья пообещал сдержать тарифы на электроэнергию

Низкий тариф на электричество, который установлен в регионе, является обоснованным, поэтому нет необходимости его повышать. В Иркутской области сосредоточена высокая доля гидрогенерации, которая дешевле, чем любой другой вид энергии. Электроэнергию, которую вырабатывают ГЭС, активно потребляют местные алюминиевые, лесохимические и химические заводы. Власти отметили, что если повышать тарифы для иркутчан, то их нужно поднять и для промышленных предприятий. Но так как промышленный комплекс создан с учетом недорогой электроэнергии, то повышение тарифа для заводов ударит по экономике Иркутской области, пишет irksib.ru.