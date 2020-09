Голубев намерен увеличить уровень комфорта для сельских жителей

В правительстве Ростовской области 8 сентября встретились главы администраций городов и районов Дона, а также губернатор Василий Голубев. Участники собрания обсудили меры по развитию села. Участники мероприятия высказывали свои предложения по улучшению жизни селян.

В области реализуется госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», призванная улучшить все сферы жизни сельских жителей, в том числе капитальное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, транспорт и жилье. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Голубев выразил уверенность в том, что совершенно неважно, где живет человек. В регионе должны быть созданы комфортные условия для жизни в городе и селе. Когда молодежь покидает села и перебирается в города, это недопустимая ситуация, отметил губернатор. Чтобы этого не происходило, нужно создать в селах и деревнях комфортные условия для жизни, добавил Голубев. Как правило, сами жители сел и деревень лучше чиновников знают, как улучшить эти условия, подчеркнул губернатор. В Ростовской области запущен проект инициативного бюджетирования, в котором учтены возможности бюджета, помощь предпринимательству и инициативы людей. Бюджетное финансирование будут получать проекты, которые предлагают сами сельские жители, а бизнесмены с социальными проектами смогут рассчитывать на получение налоговых льгот. В 2014-2019 годах в развитие ростовских сел было вложено семь миллиардов рублей - 4,3 миллиарда рублей из областного бюджета, 2,4 миллиарда - из федерального бюджета и 300 миллионов - из местных бюджетов. Эти деньги помогли двум тысячам семей, живущих в малых населенных пунктах, улучшить свои жилищные условия. Кроме того, эти средства пошли на строительство в селах 107 инженерных объектов, 381 километра локальных водопроводных сетей, 502 километров распределительных газовых сетей и 82 километров автомобильных дорог. В течение пяти лет в регионе удалось реализовать девять проектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку и 15 проектов по благоустройству сел. Также были разработаны 93 проекта строительства объектов инженерной инфраструктуры. В прошлом году 65% сельских жителей Ростовской области были обеспечены водоснабжением и газом. Сейчас в селах живут 1,3 миллиона человек, или 32% от всего населения области.

