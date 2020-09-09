Голубев намерен увеличить уровень комфорта для сельских жителей

В 2014-2019 годах в развитие ростовских сел было вложено семь миллиардов рублей - 4,3 миллиарда рублей из областного бюджета, 2,4 миллиарда - из федерального бюджета и 300 миллионов - из местных бюджетов. Эти деньги помогли двум тысячам семей, живущих в малых населенных пунктах, улучшить свои жилищные условия. Кроме того, эти средства пошли на строительство в селах 107 инженерных объектов, 381 километра локальных водопроводных сетей, 502 километров распределительных газовых сетей и 82 километров автомобильных дорог. В течение пяти лет в регионе удалось реализовать девять проектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку и 15 проектов по благоустройству сел. Также были разработаны 93 проекта строительства объектов инженерной инфраструктуры.