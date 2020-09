Казаки в Екатеринбурге начали патрулирование улиц в поисках участников «Недели гордости» в гражданской одежде, сообщает E1.

Теперь они не ходят большими группами, а всего по два-три человека. Некоторые сменили камуфляжную одежду на гражданскую, чтобы не привлекать внимание. Напомним, казаки в Екатеринбурге ранее уже остановили молодого человека из-за его внешнего вида, а затем довели до слез волонтера фестиваля «Стенограффия» из-за того, что она сидела на фиолетовой линии. Ее приняли за активистку движения ЛГБТ. В Екатеринбурге казаки по-прежнему находят только ненастоящих геев

