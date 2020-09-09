Коронавирусное лето и карантин в школе. Итоги дня в Свердловской области

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил создателей и участников экстремисткого сообщества АУЕ к реальным срокам заключения. Так, Николай Бабарике назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, его супруге — четыре года лишения свободы с запретом на администрирование сайтов, а также три года другу семьи Артему Зуеву три года и девять месяцев. Кроме того, Николай должен выплатить в пользу государства 80 тысяч рублей, а Артем — 30 тысяч рублей.