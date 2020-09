Коронавирусное лето и карантин в школе. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 9 сентября.

Сегодня в Нижнем Тагиле один из старших классов лицея № 39 закрыли на карантин. У ученика подтвердился коронавирус. Как рассказала директор учебного заведения Нелли Сайфетдинова, мальчик посетил лишь один урок 1 сентября. По ее словам, мать учащегося сообщила о диагнозе сегодня. Руководство лицея поставило в известность Роспотребнадзор и управление образования. В Нижнем Тагиле в лицее № 39 класс закрыли на карантин из-за коронавируса В Свердловской области продолжает увеличиваться число скончавшихся от коронавируса. Так, за сутки с 8 по 9 сентября подтверждено 12 летальных случаев. Общее количество смертей составляет 495. Число новых случаев заболевания составляет 115, а всего зараженных насчитывается 26 401 человек. По выздоровлению из больниц выписано 56 человек. В общей сложности вылечились 20 480 пациентов. В Свердловской области более десятка человек скончались за сутки от коронавируса Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил создателей и участников экстремисткого сообщества АУЕ к реальным срокам заключения. Так, Николай Бабарике назначил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, его супруге — четыре года лишения свободы с запретом на администрирование сайтов, а также три года другу семьи Артему Зуеву три года и девять месяцев. Кроме того, Николай должен выплатить в пользу государства 80 тысяч рублей, а Артем — 30 тысяч рублей. В Екатеринбурге создатели паблика об АУЕ получили срок почти 15 лет тюрьмы на троих Прошедшее лето выдалось необычным для тагильчан. Ограничения по коронавирусу внесли свои корректировки в досуг и работу всех учреждений и предприятий города. TagilCity.ru решило узнать, как провели лето известные жители Нижнего Тагила. Многим лето запомнилось именно ограничениями, кто-то коротал теплые деньки в походах за грибами или на даче, кто-то съездил на отдых в Сочи или посетил уральские города, а кто-то занимался самообразованием и чтением книг. Словом, для каждого это лето стало особенным. Как я провел коронавирусное лето…

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter