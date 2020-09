Основатель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда прокомменитровал информацию о своем уходе, пишет Ура.ру.

Решение окончательное, переживать за меня не надо! заявил агентству Коляда. Он также прокомментировал слухи об уезде из страны. Однако не стал раскрывать своих планов. Куда-куда? На улицу Труда!сказал драматург. Накануне стало известно, что Николай Коляда покинет созданный «Коляда-театр». 20 декабря он покинет свои посты. Его коллеги предположили, что он может мигрировать за границу. Свердловское Минкультуры пытается удержать Коляду от эмиграции продлением грантов

