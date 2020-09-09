На Урале будут судить ОПГ за фиктивные ДТП с битыми BMW

В середине июля в Нижнем Тагиле в суд было передано дело еще одной организованной группы. Они также обвинялись в мошенничестве в сфере страхования. Своими действиями они причинили ущерб на 2,1 миллиона рублей. Злоумышленники также приобретали авто для инсценировки ДТП. Они подыскивали водителей, которым предлагали принять участие в фиктивной аварии.