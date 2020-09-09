На Урале будут судить ОПГ за фиктивные ДТП с битыми BMW

На Урале будут судить ОПГ за фиктивные ДТП с битыми BMW

Сегодня, 14:47ОбществоPhoto: Валерий Горелых
Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области направило в Верх — Исетский районный суд Екатеринбурга уголовные дела в отношении ОПГ, которая обвиняется в совершении 15 преступлений в сфере автострахования, сообщает руководитель пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

По его данным, восемь граждан, двое из которых являются выходцами одной из бывших союзных республик, с помощью приобретенных битых авто инсценировали ДТП, а потом незаконно получали за них выплаты в страховых компаниях.

Шестеро человек были задержаны. Еще двое скрылись от следствия. Они объявлены в федеральный розыск.

Предполагаемая сумма ущерба составляет четыре миллиона рублей.

Как рассказал полковник Горелых, группа в общей сложности совершила 11 хищений и четыре покушения на хищение денежных средств страховых компаний. С целью инсценировки ДТП злоумышленниками было приобретено 10 битых иномарок — пять Mercedes, два Nissan, BMW, Honda Accord и Dodge Caravan.

В ходе расследования было проведено более 50 судебных экспертиз, которые подтверждают причастность к совершению преступлений подозреваемыми.

Члены группы подозреваются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

В середине июля в Нижнем Тагиле в суд было передано дело еще одной организованной группы. Они также обвинялись в мошенничестве в сфере страхования. Своими действиями они причинили ущерб на 2,1 миллиона рублей. Злоумышленники также приобретали авто для инсценировки ДТП. Они подыскивали водителей, которым предлагали принять участие в фиктивной аварии.

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