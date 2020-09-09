На Урале придумали как поддержать прямые выборы мэра

На Урале придумали как поддержать прямые выборы мэра

Сегодня, 17:32ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
12 сентября в Ельцин Центре Екатеринбурга пройдет фестиваль «Сила голоса» в поддержку прямых выборов мэра, сообщает Znak.

В мероприятии примут участие музыканты, которые поддерживают данную инициативу: Инна Медведева, Флора Бичахчян, Glad to be Vlad и Олег Ягодин. Кроме того, свою инсталляцию представит художник Рома Инк. Посетителей ждут и другие мероприятия.

Голос каждого жителя Екатеринбурга — это сила. Собираемые подписи за народную инициативу говорит о неравнодушности граждан, сообщается в афише мероприятия.

Вход на фестиваль будет свободным. Время проведения мероприятия с 17.00 до 20.00. Возрастное ограничение 18+.

Волонтеры собрали уже почти 15 тысяч подписей. Какое-то количество соберут за сегодня, а завтра их предоставят Заксобранию Свердловской области, говорит депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

Напомним, что инициативной группе необходимо было собрать 10 тысяч подписей, чтобы Законодательное собрание Свердловской области её рассмотрело. Только за первый день удалось собрать 200 подписей.

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