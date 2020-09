Уральский Алексей Сушко, осужденный за педофилию, не смог обжаловать приговор в Челябинском кассационном суде, пишет E1.

Суд не стал рассматривать жалобу на приговор тренера из Екатеринбурга. Оснований для подачи жалобы в суд не имеется, написано в постановлении Челябинского суда. Жалоба была направлена адвокатам Алексея еще зимой. Суд признал виновным фитнес-тренера Алексея Сушко по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Вынесено решение о наказании в виде шести лет лишения свободы. Осужденный за педофилию фитнес-тренер Сушко снова попытался обжаловать приговор

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter