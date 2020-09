Потанин предложил не смешивать спорт и политику

Президент «Норильского никеля», глава попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимир Потанин сказал, что российским чиновникам нужно проанализировать события последних лет и попытаться вернуть стране хорошую репутацию на мировой спортивной арене.

Это можно сделать, начав финансирование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Потанин рассказал журналисту издания «Советский спорт» о своем отношении к политизированию спорта. По его мнению, международные проблемы не должны влиять на спорт, как это происходило с Олимпийскими играми в 1980 и 1984 годах. Сначала на московскую Олимпиаду не приехали спортсмены из США и их союзных стран. Потом государства социалистического лагеря объявили бойкот Играм в Лос-Анджелесе. От этого политического противостояния сильнее всего пострадали болельщики и спортсмены, карьера которых оказалась под вопросом. При этом политики никак не пострадали. Если раньше спорт воспитывал, умиротворял и нес позитивные ценности, то теперь превратился в инструмент наказания, отметил Потанин. Глава попечительского совета Фонда НХЛ отрицательно высказался по поводу действий американских чиновников, которые после расистского скандала на два дня приостановили деятельность Национальной хоккейной лиги. Такой универсальный канал коммуникации, как спорт, нельзя перекрывать, поскольку он призван отвлекать от социальных проблем и примирять людей. Потанин прокомментировал ситуацию с Всемирным антидопинговым агентством, которое критикует Россию после Олимпиады в Сочи. В этом году США заявили, что ВАДА больше не получит от них никаких денежных взносов. Агентство сообщило о возможном введении санкций против Соединенных Штатов. В этом конфликте Россия не должна выбирать чью-то сторону, считает Потанин. Глава попечительского совета НХЛ призвал российских спортивных чиновников провести анализ событий последних лет и выяснить, почему Россия примерила «роль плохого ученика, которого отловили на невыполнении домашнего задания и теперь смотрят под увеличительным стеклом и ругают за все подряд, независимо от того, виноват он или нет». Несмотря на то, что ситуация с допингом нанесла России репутационный ущерб, страна может вернуть себе уважение на международной спортивной арене. Для этого РФ должна продвигать новые стандарты в допинг-контроле и спонсировать ВАДА деньгами после того, как США отказались финансировать агентство. Освободившееся после американцев пространство должна занять Россия, уверен Потанин. Что касается Ночной хоккейной лиги, то она подходит к 10 сезону. Глава попечительского совета заявил, что лига постоянно пополняется новыми командами. Значит, проект оказался успешным. Лидер страны Владимир Путин оказывает поддержку НХЛ, которая превратилась в народный, волонтерский проект, подчеркнул Потанин.

