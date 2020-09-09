Потанин предложил не смешивать спорт и политику

Потанин рассказал журналисту издания «Советский спорт» о своем отношении к политизированию спорта. По его мнению, международные проблемы не должны влиять на спорт, как это происходило с Олимпийскими играми в 1980 и 1984 годах. Сначала на московскую Олимпиаду не приехали спортсмены из США и их союзных стран. Потом государства социалистического лагеря объявили бойкот Играм в Лос-Анджелесе. От этого политического противостояния сильнее всего пострадали болельщики и спортсмены, карьера которых оказалась под вопросом. При этом политики никак не пострадали.