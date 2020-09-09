RCC проведет два турнира в Екатеринбурге

RCC проведет два турнира в Екатеринбурге

Сегодня, 00:20ОбществоPhoto: pxhere.com
Российский промоушен RCC сообщил, что в ближайший месяц проведет два турнира.

Первый ивент состоится 26 сентября. Главным событием станет поединок между Михаилом Рагозиным (рекорд в ММА 15-4) и Дмитрием Тебекиным (12-2).

Второй турнир запланирован на 10 октября. Его возглавит бой с участием Ивана Штыркова (17-1). Соперник россиянина пока не определен.

«Всего планируем 22 поединка, в которых выступят бойцы из России и стран СНГ.

Скоро опубликуем оба карда. У нас уже сформировалась очередь из желающих подраться», — приводит «Советский спорт» слова исполнительного директора RCC Николая Клименко со ссылкой на пресс-службу лиги.

Напомним, что последний турнир RCC прошел в феврале этого года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы