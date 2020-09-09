RCC проведет два турнира в Екатеринбурге

Первый ивент состоится 26 сентября. Главным событием станет поединок между Михаилом Рагозиным (рекорд в ММА 15-4) и Дмитрием Тебекиным (12-2).
Второй турнир запланирован на 10 октября. Его возглавит бой с участием Ивана Штыркова (17-1). Соперник россиянина пока не определен.
«Всего планируем 22 поединка, в которых выступят бойцы из России и стран СНГ.
Скоро опубликуем оба карда. У нас уже сформировалась очередь из желающих подраться», — приводит «Советский спорт» слова исполнительного директора RCC Николая Клименко со ссылкой на пресс-службу лиги.
Напомним, что последний турнир RCC прошел в феврале этого года.