Опальный отец Сергий заявил, что патриарх Кирилл не может его судить. Кроме того, он потребовал его низвергнуть за «ересь и разврат» вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Об этом написал в открытом письме в адрес представителей церкви.

В нем Сергий сообщает, что в судопроизводстве допущены канонические ошибки, судить его могут только епископы, в адрес которых не было предъявлено никаких обвинений. Для продолжения суда Сергий требует заслушать еще нескольких свидетелей, а также исправить ошибки в судопроизводстве. Напомним, что 7 сентября от церкви отлучили клириков Сергия. Заседание суда об отлучении от церкви самого Романова назначено на сегодня.

