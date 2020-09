СМИ: в свердловском ГИБДД сменится руководитель

В Свердловской области сменится руководитель ГИБДД. Об этом пишет E1 со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным инсайдеров издания, руководитель ведомства Алексей Кисляков готовится пойти в Москву на повышение. Планируется, что он будет отвечать за пропаганду безопасности дорожного движения. В областном ГИБДД изданию заявили, что ситуацию на данный момент комментировать не готовы. Также затруднились с ответом в региональном полицейском главке. По информации E11, главным кандидатом на пост является замначальника областной ГИБДД Алексей Спиридонов. Напомним, Алексей Кисляков стал главой УГИБДД летом 2018 года. Он сменил на посту Юрия Демина.

