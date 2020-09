Снимок тагильского художника в стиле ню получил бронзу на парижском конкурсе

Художник и фотограф из Нижнего Тагила Рефат Мамутов получил третье место на международном фотоконкурсе Prix de la Photographie Paris в категории Fine Art, сообщает АН «Между строк».

На конкурс была оправлена работа из фотосерии «Большая белая шляпа и чёрная модель». На ней изображена обнажённая модель в шляпе-вуали. По словам Рефата Мамутова, это престижный конкурс фотографии. Он принимал в нем участие во второй раз. На этот раз ему досталась бронза. Рефат Мамутов преподаёт на кафедре изобразительного искусства худграфа НТГСПИ. Уже несколько лет он занимается фотографией и участвует в разных международных конкурсах. В 2018 году он вошел в топ-100 лучших фотографов фотопремии 35 AWARDS. Напомним, что в июне работа фотографа из Нижнего Тагила Алексея Латкина попала в Vogue Italia. Работа фотографа из Нижнего Тагила попала в итальянский Vogue

