Снимок тагильского художника в стиле ню получил бронзу на парижском конкурсе

Снимок тагильского художника в стиле ню получил бронзу на парижском конкурсе

Сегодня, 15:03ОбществоPhoto: pixabay.com
Художник и фотограф из Нижнего Тагила Рефат Мамутов получил третье место на международном фотоконкурсе Prix de la Photographie Paris в категории Fine Art, сообщает АН «Между строк».

На конкурс была оправлена работа из фотосерии «Большая белая шляпа и чёрная модель». На ней изображена обнажённая модель в шляпе-вуали.

По словам Рефата Мамутова, это престижный конкурс фотографии. Он принимал в нем участие во второй раз. На этот раз ему досталась бронза.

Рефат Мамутов преподаёт на кафедре изобразительного искусства худграфа НТГСПИ. Уже несколько лет он занимается фотографией и участвует в разных международных конкурсах.

В 2018 году он вошел в топ-100 лучших фотографов фотопремии 35 AWARDS.

Напомним, что в июне работа фотографа из Нижнего Тагила Алексея Латкина попала в Vogue Italia.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
конкурсбронзахудожникНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы