Свердловское правительство не нашло кому передать здание Высокогорского техникума

Памятник архитектуры с каждым годом все больше разрушается. Финансирование здания должно обеспечивать Министерство образования Свердловской области. Однако средства были выделены шесть лет назад только на ремонт кровли. После ее восстановления начало разрушаться перекрытие, в результате чего студенты были переведены на обучение в пристрой. Директор техникума отмечает, что обращался в различные инстанции — от Епархии до областных властей, но желающих взять здание под управление не нашлось.