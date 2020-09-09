Свердловское правительство не нашло кому передать здание Высокогорского техникума

Свердловское правительство не нашло кому передать здание Высокогорского техникума

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Власти Свердловской области не смогли найти учреждение, которое готово принять разрушающие здание Высокогорского многопрофильного техникума на Липовом тракте, 11 в Нижнем Тагиле.

Планировалась передача здания в муниципальную собственность или в оперативное управление другому учреждению. Однако в связи с отсутствием готовности других учреждений принять здание в управление, на данный момент оно законсервировано, обеспечена охрана, рассказали TagilCity.ru в департаменте информационной политики.

Там добавили, что требуется ремонт, стоимость которого будет определена проектно-сметной документацией. Однако сроки его проведения не уточнили.

Памятник архитектуры с каждым годом все больше разрушается. Финансирование здания должно обеспечивать Министерство образования Свердловской области. Однако средства были выделены шесть лет назад только на ремонт кровли. После ее восстановления начало разрушаться перекрытие, в результате чего студенты были переведены на обучение в пристрой. Директор техникума отмечает, что обращался в различные инстанции — от Епархии до областных властей, но желающих взять здание под управление не нашлось.

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