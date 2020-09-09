В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закрылась почти десятая часть турагентств

Эксперты считают, что реальные потери могут доходить до 30-40%. Они утверждают, что восстанавливаться бизнес начнет только тогда, когда появится возможность путешествовать в закрытые на данный момент страны. Кроме того, ситуация осложняется тем, что аэропорт Кольцово еще не получил разрешение на международные пассажирские перелеты. В результате поток туристов даже в открытые страны получается небольшим.