В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закрылась почти десятая часть турагентств

Данные приведены на начало сентября 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. По доле закрытых агентств Екатеринбург находится на втором месте после Москвы.
Эксперты считают, что реальные потери могут доходить до 30-40%. Они утверждают, что восстанавливаться бизнес начнет только тогда, когда появится возможность путешествовать в закрытые на данный момент страны. Кроме того, ситуация осложняется тем, что аэропорт Кольцово еще не получил разрешение на международные пассажирские перелеты. В результате поток туристов даже в открытые страны получается небольшим.
В марте из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение было прекращено. Кроме того, сократилось и количество внутренних перелетов. На данный момент постепенно осуществляется открытие границ с другими странами, однако многие по-прежнему остаются закрытыми.