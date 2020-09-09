В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закрылась почти десятая часть турагентств

В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закрылась почти десятая часть турагентств

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса количество туристических агентств сократилось на 7,6% до 594, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на 2ГИС.

Данные приведены на начало сентября 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. По доле закрытых агентств Екатеринбург находится на втором месте после Москвы.

Эксперты считают, что реальные потери могут доходить до 30-40%. Они утверждают, что восстанавливаться бизнес начнет только тогда, когда появится возможность путешествовать в закрытые на данный момент страны. Кроме того, ситуация осложняется тем, что аэропорт Кольцово еще не получил разрешение на международные пассажирские перелеты. В результате поток туристов даже в открытые страны получается небольшим.

В марте из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение было прекращено. Кроме того, сократилось и количество внутренних перелетов. На данный момент постепенно осуществляется открытие границ с другими странами, однако многие по-прежнему остаются закрытыми.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
турагентствоЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы